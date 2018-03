Sümfooniaorkestrite Liidu aastapreemia pälvisid dirigent Rasmus Puur ja õpetaja Tekla Tappo

Rasmus Puur on Vanalinna Hariduskolleegiumi muusikakooli keelpilliorkestri dirigent. «Orkester on teinud Rasmus Puuri juhtimise all läbi suure arengu ning tavalisest kooliorkestrist on välja kasvanud huvitava repertuaariga omanäoline noorteorkester, kes esitab eranditult eesti muusikat. Rasmus Puur äratab noortes eneseusku, julgustab õpilasi leidma eneses üles selle miski, mis paneb orkestri ühesuguse tunnetusega hingama ja mängima,» iseloomustas VHK direktor Kersti Nigesen.