Arvo Pärdi ja Robert Wilsoni «Aadama passioon» etendub suursuguses Berliini Konzerthausis

Kõik etendused poolteist tuhat kuulajat mahutavas saalis on praeguseks peaaegu välja müüdud.

Arvo Pärdi muusikale rajatud lavastuses osalevad dirigent ja muusikajuht Tõnu Kaljuste, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, eesti vokaalsolistid, näitlejad ja korraldusmeeskond. Peaosades on legendaarne ameerika tantsija ja koreograaf Lucinda Childs ning Michalis Theophanous.

Arvo Pärdi ja Robert Wilsoni, kahe omas valdkonnas juhtiva kunstniku ühisteose esiettekanne toimus Noblessneri Valukojas 2015. aasta maikuus ja see pälvis publikult jäägitu poolehoiu.

«Aadama passioonis» saavad kokku kaks suurkuju – ühte peetakse vaikuse meistriks muusikas, teist vaikuse meistriks teatrikunstis. Minu jaoks tekib nende kahe koostöös midagi haruldast ning mitmemõõtelist,» on öelnud lavastuse muusikajuht Tõnu Kaljuste.

Saksamaal on paljud «Aadama passiooniga» tuttavad. Etendusest ja selle sünnist loodud filme, mida praeguseks on mitmekümnel maal näinud kümned miljonid vaatajad, on näidanud ka Saksa telekanalid, sh filmide üks kaastootjaid WDR/ARTE, aga ka Berliini Filharmoonia filmiprogramm. Esietendustest ilmusid artiklid Saksa juhtivates ajalehtedes.