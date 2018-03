Tänavu toimub suuremahuline Eesti veebi arhiveerimine juba kolmandat aastat. Igal aastal kogub Rahvusraamatukogu veebiroboti abil kokku Eesti sisuga veebilehed ja säilitab need veebiarhiivis. Arhiveeritakse ligi 80 000 saiti.

Rahvusraamatukogu veebiarhiiv asub aadressil http://veebiarhiiv.digar.ee/ . Praegu sellel saidil kogutud materjale näha ei saa, sest plaanis on kasutajaliidese uuendus. Avalikus internetis tohib veebiarhiiv näidata vaid riigi ja kohalike omavalitsuste saite. Firmade ja eraisikute saitide näitamiseks tuleb omanikult luba küsida.

Kõigepealt antakse veebirobotile nimega Heritrix ette veebilehtede nimekiri, mida robot peab arhiveerima. Seejärel liigub robot veebilehele ja laeb alla sisu koos lehe kuvamiseks vajalike elementidega. Nii on võimalik tagantjärele luua autentne veebilehe kujutis arhiivis, kus kasutaja saab liikuda samamoodi nagu tavalisel online-veebilehel. Sealjuures tuleb lisada, et robot laeb alla ainult selle osa veebilehest, mis on vabalt kättesaadav (s.t pole parooliga kaitstud). Serveripoolsetele failidele ta ligi ei pääse ning nende arhiveerimine pole ka Rahvusraamatukogu huvi.