Video: Björk intervjueerib Arvo Pärti

Pärt: «Võibolla on see nii selle pärast, et ma vajan ise ruumi. Isegi siis, kui ma töötan. Minu meelest on heli väga huvitav fenomen. Inimesed ei anna endale aru, kui võimas on muusika mõju meile, nii hea kui paha. Heliga võib inimese tappa. Ja kui heli on võimeline tapma, siis võib-olla on olemas ka heli, mis mõjub tapmisele vastupidiselt. Vahemaa nende kahe punkti vahel on väga suur. Ja sa oled vaba, sa võid valida. Kunstis on kõik võimalik. Aga kõik, mis on loodud, pole vajalik.»