Kago uus album ilmub vinüüliformaadis

Nagu Kago eelminegi album, on «Yhel pyhapäeval» suures osas valminud ühes Lõuna-Eesti talus Räestul, kus muusik ja kirjanik Lauri Sommer juba pea kümmekond aastat elab. «Sealt on pärit aastaaegadega seotud muusikalised tundetoonid,» ütleb ta.

Plaadi väljaandjal on tunne, et mida enam kaome me ekraanide taha ja võrgustike sisse, seda defitsiitsem kaup Kago muusika on – need laulud on kui märgid teistmoodi elu võimalikkusest maal mitte paraadlikus ajastufilmis, vaid väikestviisi, siin ja praegu. Tasub vahel maha istuda ja kuulama jääda.