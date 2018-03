Curly Strings sõlmis Saksamaal plaadilepingu!

«Hoolima» albumi poelettidele ilmumisest välismaal oleks aga ansamblile vähe kasu, kui sellega ei käiks kaasas meedia tähelepanu ning kontsertesitlused – seda masinavärki haldab bändi agent Mick Köppe: «Oleme Jazzhaus Recordsiga pikki aastaid koostööd teinud ning mõistame hästi kohapealset turgu. See, et saame Curly Stringsi siia tuua, on suurepärane võimalus ning arvan et saame siinsele publikule midagi unikaalset pakkuda. Ausalt öeldes – muidugi on tore töötada suurte nimekate artistidega – kuid sellised hetked, kus mul on õnnestunud leida Curlyde-sugune muusikaline pärl ning aidata nende karjääri üles ehitada, just sellised hetked on mind minu töös kõige õnnelikumaks teinud.»