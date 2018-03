Kumu lõpetab talvise filmihooaja Alaska põlisrahvaga

Kodiaki saarel elavad alutiigid on üks mitmest põlisrahvast, kes asustasid Alaska juba tuhandeid aastaid enne eurooplaste sinnajõudmist. Mitte väga ammu aega tagasi tõrjuti alutiigi keelt samamoodi nagu soome-ugri keeli. Praeguseks on neid alutiike, kes räägivad soravalt oma esivanemate keelt, järel alla 40.

USA režissööri Karen Lynn Weinbergi film «Räägi edasi» (Keep Talking) jälgib viie aasta jooksul tarmukaid alutiigi naisi, kes ei taha ühe põlise kultuuri kadumisega leppida ja on pühendunud oma keele ja pärandi hoidmisele. Kõik pole sugugi nii lootusetu, sest noored on taasavastamas oma juuri.