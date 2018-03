Luule Epner ja Eero Epner räägivad teatri funktsioonist, publiku ootusest ja sellest, miks eestlased käivad nii palju teatris. «Teater, tahab või ei taha, on ühiskondlike suhete võrgustikus. Milline on teatri roll ühiskonnas võrreldes näiteks 1986. aastaga, kuidas see on muutunud?» küsis Eero Epner ja Luule Epner vastas.