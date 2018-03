Mai Murdmaa 80. sünnipäeva tähistatakse «Ninasarviku» etendusega Kumus

Mai-Ester Murdmaa (sündinud 31. märtsil 1938 Tallinnas) on eesti ballettmeister, endine baleriin, koreograaf, lavastaja. Ta on lõpetanud Tallinna Balletikooli 1956 ning Moskva GITISe ballettmeistri erialal 1964. Ta on töötanud RO Estonias tantsijana 1956–1960, ballettmeistrina 1964–1973 ning peaballettmeistrina 1974–2001.

Mõned aastad tagasi ütles Mai Murdmaa: «Mulle meeldivad hea avangard ja postmodernism, ka abstraktsed ja kontseptuaalsed lavastused, mida noored teevad. Ja minu Vanemuises tehtud lavastuseski on olnud absurdi, küllap ilmneb see jälle siis, kui võtan käsile Ionesco…»

«Vanemuises lavale toodud Mai Murdmaa Eugene Ionesco näidendist tõukunud „Ninasarvik“ on nagu sõõm värsket õhku sumbunud toas. See on lavastus, mille teema – mingi idee omaksvõtt versus vastupanu sellele kogukonnas, massipsühhoosiga kaasaminek või selle eiramine – on välja kasvanud ümbritsevast elust ja mõtiskleb selle üle tantsulises vormis. /…/Murdmaa on pidevalt muutuv, arenev ja uuenev kunstnik, kelle looming puudutab alati ühiskonna valupunkte ja suhestub oma ajaga. «Ninasarvik» oli nii teemalt kui ka selle käsitluselt parim näide aktuaalsest nüüdisballetist – julgus minna vastu tantsukunstis kaasajal valitsevat hoovust.» (Heili Einasto, Evelin Lagle, Postimees)