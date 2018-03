Eesti esinduskollektiivid lõpetasid kunstifestivali Hongkongis võimsa triumfiga

Just sellised emotsioonid valitsesid Hongkongi kultuurikeskuses laupäeval hetk pärast ERSO ja RAMi esitatud palverändurite laulu Wagneri ooperist «Tannhäuser». Tõsi, aplodeerijad ja huilgajad olid hongkonglased, ent saalis viibinud 1700 kuulaja emotsioonide siirust see ei vähenda. Eesti esinduskollektiivid olid pannud pika ajalooga, juba 46. korda toimunud Hongkongi kunstide festivalile EV 100 muusikaprogrammi raames toimunud kontserdiga väärika punkti.

Eesti esinduskollektiivide tee Hongkongi festivalile oli olnud pikk. «Ettevalmistused selleks sõiduks on kestnud pea kolm aastat,» rääkis Eesti Kontserdi produtsent Svea Ideon-Marks. «Festivali president Tisa Ho külastas kolme aasta eest Eestit, kui meil olid «Aadama passiooni» etendused. Sellest ajast on juba juttu olnud, et Eestit tutvustada ning meie kollektiive sinna viia. Hiljem külastas ka kultuuriministeeriumi delegatsioon Hongkongi ning lepiti juba kokku RAMi ja ERSO külaskäik festivalile,» kirjeldas ta sündmuste kulgu.