Suure ballettmeistri teekond tantsus

«Teekond tantsus» on äärmiselt huvitav ja kultuurilooliselt tänuväärne teos. See ühendab endas silmapaistva kultuuritegelase – Mai Murdmaa – memuaare, tema loomingu analüüsi, kaasteeliste kommentaare ja kriitikute arvustusi, lisaks põnevat, kuid praegusel kujul pealiskaudseks jäävat sugupuu uuringut raamatu lõpus. Raamatu autor on Mai Murdmaa koos Heili Einastoga.