Tantsija on kaasmõtleja, kaaslooja. Ta peab olema ballettmeistri ees nagu tühi leht, kes midagi ei tea, ja midagi ei tohiks teada ka ballettmeister. Mul on õnnestunud tantsijatega kontakt leida, sest me loome koos, mitte mina ei dikteeri. See on ühine mõtlemine, ütleksin isegi, et see on ühine närvikava. Tantsijad on nagu minu sugulased!