Harjumaa teatripreemia 2018 laureaadiks on Vello Pähn

Harjumaa teatripreemia 2018 otsustati anda Vello Pähnale rahvusooperi repertuaari rikastamise eest Eesti publikule vähetuntud, kuid väga väärtuslike ooperite ja kontsertettekannetega nagu Straussi «Roosikavaler» (2012) ja «Arabella» (esmaettekanne Eestis, 2015), Gounod’ «Romeo ja Julia» (2013), Rimski-Korsakovi «Snegurotška» (esmaettekanne Eestis, 2014), Hindemithi «Cardillac» (2015, esmakordselt Eestis). Vello Pähn on tuntud ja hinnatud dirigent ka välisriikides.

Eelmisel aastal sai Harjumaa teatripreemia ooperisolist Kristel Pärtna. Varasemalt on preemia pälvinud rahvusooperi teenekad solistid Helgi Sallo, Teo Maiste, Mati Kõrts, Nadia Kurem, Riina Airenne, Ivo Kuusk, Jassi Zahharov, Väino Puura, Heli Veskus, Rauno Elp, Priit Volmer, Helen Lokuta, Mart Madiste, René Soom, Janne Ševtšenko ja Mart Laur, lisaks kauaaegne ballettmeister Tiit Härm, ooperilavastaja Arne Mikk, dirigent Jüri Alperten, tšellorühma kontsertmeister Mart Laas ning balletisolistid Olga Rjabikova ja Marika Muiste.

Harju maakonna teatripreemiat antakse välja 1994. aastast. Preemia suurus on 1500 eurot. Traditsiooniliselt on Harjumaa teatripäeva õhtul harjumaalaste päralt üks rahvusooperi tippetendus. Täna, 28. märtsil on kavas muusikal «Karlsson katuselt». Teatripreemia antakse üle Rahvusooperis Estonia kell 19.00 algava etenduse eel.