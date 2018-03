Nii on mõistetav, et kui kultuuritoimetaja tuli, näpus «Hull hobune», siis ei karanud ma enam rõõmsalt talle vastu. Kuid siiski, kui kasutada kommikarbi metafoori, hammustada tuleb igast kommist ja see, et eelmine polnud hea, ei tähenda, et ka järgmine halb on. Vastupidi. «Hull hobune» on parem kui «Politseiniku tütar», mis seni oli parim Pautsi saare-noir’idest.