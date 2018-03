Viimati, kui ta järjekordsest comeback’ist teatas, algatati isegi spetsiaalne korjandus, et Phil ei peaks lavalaudadele naasma. Sellest ta oma biograafias ei räägi. Küll aga on see sobiv koht näidata koht kätte nendele, kes on kunagi kahelnud tema multifunktsionaalses andes. Takkapihta saavad oma osa nii jälgid ajakirjanikud kui ka Hollywoodi ennasttäis tüübid. Õnneks ei ole ta siiski kirjutanud autobiograafiat pelgalt musta pesu pesemiseks, vanade arvete klaarimiseks ning komplekside selgitamiseks.