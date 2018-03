Sündinud klassikuks

Moonika, ma küsin nüüd siin ja avalikult. Mis õigusega teete te filmi, mis üle viiekümneaastasel mehel, kes armastab endast mõelda kui küünikust, silmad märjaks võtab? See film haarab kohe esimeste kaadritega su südame pihku ja hoiab seda seal filmi lõpuni. Vahepeal pigistab õrnalt, nii et liigniiskus silmist välja nõrgub. Tõesti, mul oli hiljutisest nohuperioodist jäänud kotti pakk pabertaskurätikuid ja neid läks vaja.

Seda, et liigutusest silmad märjaks läksid, ütles mulle ka Leelo Tungal ise, kes filmi samal seansil esimest korda otsast lõpuni nägi. Eestis pole palju neid kirjanikke, kes saavad eluajal iseenda teoste põhjal vändatud filmi vaadata. Ja see peaks juba midagi ütlema, kui meeleliigutust tunneb nende võrratute raamatute autor, kes peaks ju teadma kõiki mehhanisme, mida režissöör üldse kasutada saab. Tungal ise stsenaariumi kirjutamisel ei osalenud, see pärineb tervenisti Siimetsa sulest.