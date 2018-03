Neljatärniakadeemik Jüri Allik väldib igavust

Ei usu, et maailmas on liialt neljakordseid akadeemikuid – üks on! Soome, Eesti, Euroopa akadeemik ja vaimu vabaakadeemik – Tartu Ülikooli psühholoogiaprofessor Jüri Allik. Ta võinuks olla maalikunstnik või kirjanik, sai aga psühholoogia uurijaks, õpetlaseks ja parimates ajakirjades ohtralt viidatuna tuntuimaks Eesti teadlaseks. «Väldi igavaid inimesi ja olukordi» edastab selges eesti keeles vaimuvirgeid mõtteid Eesti hingeteaduse poole sajandi pürgimustest.