Raamist väljas. Keegi ei ütle, et ta ei ole feminist

Feminism ei ole enam mingi nišiteooria, vaid igapäevane mõtteviis. Juba on arutatud, mida selline igapäeva-feminism tähendab nii-ütleda päris feminismile. Mis mõju on Beyoncél, kes laulab naistest ja Hiinas toodetud kiirmoekettide girlpower T-särkidel? Aga vaatamata sellistele küsimustele on maailma kaasaegses kunstis naiskogemusest lähtuv kunst oluline teema olnud juba mitmeid aastaid. Me näeme seda suurtes muuseumites, kunstimessidel, Veneetsia biennaalil ja documental. Tundub, et see ei näita kuidagi hääbumise märke, pigem on see isegi seoses Trumpi ja #metoo ajastuga muutunud veelgi nähtavamaks.