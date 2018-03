Täna esilinastub ETVs dokumentaalfilm Laari valitsusest

Taasiseseisvunud Eesti esimesele põhiseaduslikule valitsusele, mis saab noore ja kogenematu peaministri Mart Laari juhtimisel võimule 1992. aasta sügisel, ei ennustata valitseva kaose keskel paari kuudki. Noore riigi kontrolli all hoidmine oli ebapopulaarsete aga vajalike otsuste valguses järjest keerulisem.

«Proovisime teha filmi poliitikutest võimalikult ebapoliitiliselt,» ütleb Kiur Aarma, üks filmi autoritest ja lisab «tahtsime näidata lugu inimestest, kelle ees avaneb pealtnäha võimatu ülesanne teha kohast, mida nad valitsema on sattunud, riik.»

Usalduse hoidmisest ja kaotamisest rääkiva filmi keskmes on konflikt kõrgete ideaalide ja pead tõstva uue majanduseliidi vahel. See on avameelselt ja paraja eneseirooniaga jutustatud lugu ühe kaasaegse riigi loomisest. Lugu noortest idealistidest, kellest saavad poliitikud.