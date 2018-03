Eesti Draamateatri uueks kunstiliseks juhiks saab sügisest Hendrik Toompere jr

Hendrik Toompere jr on sündinud 1986. aastal Tallinnas. Eesti Draamateatrisse asus ta tööle 2010. aastal, kohe pärast lavakunstikooli 24. lennu lõpetamist. Draamateatris on Hendrik teinud 15 rolli ja kolm lavastust, neist viimase, 2016. aastal esietendunud Marius Ivaškevičiuse «Väljaheitmise» eest pälvis ta Eesti Teatriliidu lavastaja aastaauhinna. Hendrik Toompere jr-i ametiaeg Eesti Draamateatri kunstilise juhina algab selle aasta 1. augustist. Eesti Draamateatri praegune peanäitejuht Priit Pedajas on töötanud selles ametis alates 1999. aastast.