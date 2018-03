Tänavune Birgitta Festival asetab klassikute kõrval tähesärasse tõusvad artistid

Tallinna linnapea Taavi Aas avaldas rõõmu, et Birgitta Festivali traditsioon kestab juba 14. aastat. «Mul on tõsiselt hea meel, et kunagi Eri Klasi poolt algatatud festival elab meis kõigis edasi. Omalt poolt kinnitan, et Tallinna linn teeb kõik, et see festival ka tulevikus jätkuks,» kinnitas linnapea.

«Tegemist on tõesti Tallinna ühe tähtsündmusega, mis paneb väga väärika punkti kogu kultuurisuvele. Kindlasti teeb festivali eriliseks see, et tegemist on muusikateatri festivaliga, mida sellisel kujul just väga palju ei korraldata ja on rõõm, et see toimub justnimelt Tallinnas,» lisas Aas. Samuti tõi linnapea esile, et on tänuväärne, et festivalil on kavas ka terve blokk, mis on mõeldud noortele.

Tallinna Filharmoonia direktor Margit Tohver-Aints rõhutab samuti tänavuse festivali juures noortele suunatust ja noorte ja tõusvate tähtede kaasamist. «Birgitta Festivalil on olemas oma väga lojaalne publik, kes armastab balletti, head klassikalist ooperit ja kõrgel tasemel muusikateatrit. Tänavu oleme juba tuntud nimede kõrval keskendunud paljuski ka noortele ja alles tõusvatele tähtedele. Nii on meil kavas kaks galat, mis antud mõtet kannavad – Placido Domingo loodud noorte ooperilauljate konkurss «Operalia» laureaatide gala ja siinsamas Eestis sündinud noortegala, kus koos tuntud Eesti staaridega esinevad noored alles muusiku tee alguses olevad solistid Hanna-Liina Võsa Muusikalikoolist,» sõnas Tohver-Aints.

Programmi väga eriliste osadena toob Tohver-Aints esile lavastuste kõrge taseme. «Ma olen väga uhke, et meie programmist leiab kaks väärikat ja pika ajalooga Euroopa teatrit – Brno Rahvusballett ja ooperiteater otse Puccini sünnilinnast Luccast,» lisas Tohver-Aints.

Tallinna Filharmoonia kunstiline juht Risto Joost astub ka ise Birgitta Festivalil mitmel korral dirigendi rolli, seda ka maestro Puccini lavastuses «Boheem», mille toob publikuni suursugune Itaalia teater, mis on pärit maestro enda sünnilinnast Luccast.

«Puccini «Boheemi» esitamise traditsioon Itaalias on loomulikult väga pikk ja mul on äärmiselt hea meel öelda, et esmakordselt jõuab Eesti publiku ette Itaalia ooperiteater kogu oma headuses ja veel otse Puccini sünnilinnast Luccast. Ei ole kohta, kus tema loomingut paremini tuntakse! «Boheem» on värskes võtmes traditsiooniline, kus teevad kaasa väga erilised lauljad, keda saab kohata ooperilavadel üle maailma,» selgitas Joost.

Erikülalisena oli tänavust festivali tutvustaval üritusel kohal ka Brno Rahvusballeti kunstiline juht Mário Radačovský, kes on ka Birgitta Festivalil esitlusele tuleva balletti «Black and White» koreograaf. Teose puhul on tegu Tšaikovski «Luikede järve» modernse versiooniga, kus lavastuse autor räägib publikule äärmiselt personaalse loo.

«See lavastus on minu jaoks väga isiklik ja räägib ellujäämisest ja võitlusest elu nimel. Pärast seda kõike, mida ma läbi elasin, on elul minu jaoks uued värvid. Must ei ole enam must ja valge pole valge. Ja ka peategelane pole naine, vaid on mees,» rääkis Radačovský. «Black and White» räägibki loo ellujäämisest, autori enda võitlusest raske haigusega tuues publikuni sügavamõttelise ja kauni balleti. Rääkides Birgitta Festivalist, siis Radačovský jaoks on põnev just festivali eriline toimumispaik. «See koht on lihtsalt maagiline,» sõnab mees vastuseks küsimusele, millise mulje Pirita kloostri varemed talle jätnud on.

Tänavuse Birgitta Festivali fookuses on paljuski noored ja tõusvad tähed. Selle tõestuseks on ka Hanna-Liina Võsa Muusikalikooli ja Tallinna Filharmoonia ühistööna sündinud noortegala «Muusikalicool», mille kunstiliseks juhiks on Hanna-Liina Võsa isiklikult. «Mul on väga suur au, et meid on kutsutud sellisele suursugusele festivalile nagu Birgitta festival,» on Võsa rõõmus.

««Muusikalicool» on eriline projekt, kuna toob lapsed ja noored nii suurele lavale nagu Birgitta lava seda ühes sümfooniaorkestri ja oma ala parimate tegijatega on,» rääkis Võsa. Nii astuvadki noortega koos üles Kelli Uustani, Maria Listra, Priit Volmer ja väga erilise külalisena ka Valter Soosalu.

Birgitta Festival 2018 toimub 9.–18. augustil Pirita kloostri varemetes sulatades ühtseks tervikuks kloostri ajaloolise atmosfääri, muusika ja kvaliteetse etenduskunsti. Igal aastal külastab festivali enam kui 8000 inimest andes Birgitta Festivalile unikaalse hingamise, mille sarnast Läänemere äärsetel aladel mujalt kui Tallinnast ei leia. Festivali korraldab Tallinna Filharmoonia.