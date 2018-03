Meil puuduvad andmed selle kohta, et 13. sajandi Liivimaal oleksid eestlased hoidunud Vene poole, kuigi tasakaalus jõududega 1268. aasta Rakvere suurlahing, kus Liivimaa väe enamiku moodustas maarahvas, pakkunuks selleks hiilgavat võimalust. Meenutagem siinkohal sedagi, et kui Landeswehri sõtta mindi «Tasuja» põues, siis kõigest põlvkond hiljem piisas vaid ühest punase terrori aastast, et sõdida koos sakslastega ühise vaenlase vastu. Kahtlemata liidavad sõjas rüüstatud maad ka ühised kannatused, mille seas hilisemad on värskemad põlvkondade taha jäänutest. Viimane asjaolu ei tähenda siiski küll kaugeltki seda, et vanade asjade osas oleks tuli tuha all kustunud.

Väitluse lõpetuseks

Loodetavasti oleme suutnud lugejale kinnitada, et meie seisukohtade taga pole usk või jumalik ilmutus, vaid kindlad mõttekäigud ja argumendid. Tuleb tõdeda, et süüdistades arheolooge ebateaduslikus, usule tuginevas lähenemises pole Enn Tarvel astunud mitte üksnes sildistamise libedale teele, vaid – vähemasti arheoloogia poolelt vaadates – ka reha peale.

Vastuseks Tarveli usule ja veendumustele tuleb taas korrata: arusaamine ühiskonnast, mille kohta kirjalikud allikad kas puuduvad või on siis neid väga vähe, on paratamatult vaid tõlgendus. Sealjuures on loomulik, et uurijate seisukohad, arusaamad ja arvamused on erinevad – erimeelsused rikastavad teadust ja viivad seda edasi.

Olgu ülaltoodu kinnituseks, et teaduslik diskussioon, erimeelsused ja arutelud, mille lämmatamise soovi Enn Tarvel tema töös puuduste märkajatele ette heidab, on tänases Eestis siiski võimalikud. Siinkohal jõuame tagasi Tarveli 3. märtsi intervjuus ilmunud arheoloogia-teemaliste sõnavõttude sügavamate põhjuste juurde. Asi on lihtne: meedias märgistakse ja mõistetakse hukka need, kes on kirjasõnas teenekat ajaloolast oponeerinud või avaldanud tema veendumustest erinevaid seisukohti.

Kõrges eas Tarvelile ei tee kuidagi au tema viimase sõnavõtu lõpetus, millega mees omistab vastaspoolele resoluutse katse «täielikult tõkestada igasugused arutlused» veerand sajandit tagasi üles ehitatud Eesti esiajaloo kontseptsiooni üle ning «katkestada teaduslik diskussioon vägivaldsete meetoditega, mis on tavalised toimiva repressiivaparaadiga diktatuurirežiimides».

Viidates oma sõnade kinnituseks Postimehe toimetusega peetud kirjavahetusele, jätab Tarvel mainimata oma oponentide poolt samas kirjavahetuses väljendatud soovi teaduslikuks diskussiooniks ja avalikuks aruteluks Postimehe veergudel. Taas on tegemist alusetu süüdistusega, samavõrd absurdsega nagu varasemad väited intuitsiooni, ilmutuse ja tundeelamusliku veendumuse kasutamisest ajalooalase uurimistöö allikana või Tarvelile seniilsuse omistamisest.