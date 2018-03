Juurikas: naljapäev on osa komberuumist

Andrus Karnau: «Mul on suur palve. Kodanikud, kellele meeldib nuusutada toodet nagu POPERS. See on ok ja see on teie valik, aga ärge tehke seda siseruumides ja eriti mitte raadiostuudios. See haiseb kohutavalt halvasti ja on mitmeid kordi väga toredaid vestlussaateid ära rikkunud. Stuudio on väike ja kitsas ja see hais seisab.»