Juurikas: valitsus pani rahvale hinde

Kõige madalama hinde viiepalli­skaalal pani rahvale 42 protsenti ministritest. Kahevääriliseks hindas rahva pingutusi valitsuse otsuste täitmisel 34 protsenti ministritest. Hinde kolm pani 21 protsenti ministritest. Ainult peaminister Jüri Ratas pani rahvale hindeks viis, aga Ratas on tuntud kui viisakas ja tasane inimene, kes väldib teravusi ja kriitilisi hinnanguid.

Uuringu tulemuste analüüsimiseks moodustati ametkondadevaheline töörühm, mille ülesandeks on leida ja rakendada meetmed elanikkonna kvaliteedi tõstmiseks.

Kreeka abistamine jätkub

Järgmisel kolmapäeval saab Kreeka keskpank kätte 670-eurose rahasüsti. Summa annetasid Saviküla pensionärid, see on eelviimane makse laiaulatuslikust programmist, mille raames on Kreekasse saadetud juba üle 1300 euro.