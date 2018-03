Eriti valusalt on kellakeeramine puudutanud riigipäid ja valitsusjuhte. Esmaspäeval päästjate poolt leitud Angela Merkel kirjeldab ajakirjas Spiegel oma läbielamisi. Hämarolekus sattus Saksa kantsler Düsseldorfi no-go tsooni, kus kohalikud leidsid ta mošee trepil magamas. Prantsusmaa president Makaroon on ajakirjandusele teada andnud, et suur kellakeeramine on tema bioloogilise kella segi ajanud. Nüüd tunneb ta vastupandamatut tungi töölt koju jääda ja lapsi sünnitada. Euroopa komisjoni president Jean-Claude Juncker viidi Baden-Badenisse sanatooriumisse.