Au-tasu nominendiks valiti 10 heliteost

LHV uue heliloomingu Au-tasu väärtustab uut Eesti heliloomingut ja Eesti aktiivseid heliloojaid, tuues tähelepanu keskmesse just uue muusika, mis kõnetab ja väärib laialdast rahvusvahelist kõlapinda. Nii Eesti Heliloojate Liit kui ka Au-tasu välja pannud LHV usuvad, et eesti muusika ja siinsed heliloojad väärivad tunnustamist ning erakordsed saavutused esile tõstmist. Kolmandat aastat antakse Au-tasu ühele meie heliloojale tähelepanuväärse uudisteose eest, mille maailmaesiettekanne on toimunud möödunud kalendriaastal.