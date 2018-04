Eesti kunsti klassikat eksponeeritakse Pariisis Orsay muuseumis

«Eesti, Läti ja Leedu ühine näitus Euroopa ühes nimekamas Orsay muuseumis on kauaoodatud ja märgiline suursündmus. On hea meel, et Balti riikide üha tugevnev koostöö kultuurivallas kannab juubeliaastal eriliselt head vilja. Ühiselt välja minnes pälvime rahvusvahelisel areenil suuremat kõlapinda ja leiame paremaid võimalusi enese lähemaks tutvustamiseks Euroopas ja kaugemalgi,» ütles kultuuriminister Indrek Saar, kes osaleb ka näituse avamisel.

Kuraator Rodolphe Rapetti rõhutab Euroopa sümbolismi ja selle kaasa toodud eneseteadvuse lahutamatut seost Balti riikide iseseisvumisega pärast Esimest maailmasõda. Näitus demonstreerib erinevate välismõjude ja kohaliku kultuurivälja vahelist dünaamilist mängu, millest on alguse saanud kunstnike isiklik loominguline keel. Rapetti sõnul on Baltimaade kunstnikud argikultuuri-, folkloori- ja maastikuelemente kasutades suutnud luua täiesti unikaalse kunstinähtuse. Näituse kolm põhiteemat – «Müüdid ja legendid», «Hing» ja «Maastik» – väljendavad kunstnike vaimustust romantiliste jutustuste, inimese individuaalse sisemaailma ja loodusmüstika üle.

Eesti Kunstimuuseumi direktor Sirje Helme selgitab: «Me ei ole oma kunstiklassikat kuigi tihti saanud suurel rahvusvahelisel areenil tutvustada, meid lihtsalt polnud Euroopa riikide hulgas, kui suured 20. sajandi kunstiajalood pärast Teist maailmasõda kokku kirjutati. Nüüd on nii see tagasitulemise aeg kui ka võimalus olemas. Olen kindel, et meie kunstnike looming on võimeline pakkuma uut ja huvipakkuvat vaatenurka Euroopa modernismi klassikasse.»