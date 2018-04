«Seltsimees last» on käinud vaatamas ligi 50 000 inimest

Filmi stsenarist ja režissöör Moonika Siimets, kes on paaril viimasel nädalal kohtunud sadade kinosõpradega kõikjal Eestis, on oma mängufilmi menust liigutatud. «Mul on tohutult hea meel, et teid on nii olnud nii palju, suur aitäh! Olen tõesti väga rõõmus, et see film nii paljusid inimesi puudutab,» ütles Siimets.