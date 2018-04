TMW avab sada aastat levimuusikat

Francesco Tristano on eksperimentaalne pianist ja helilooja, kelle helipaletis peitub nii klassikaline muusika kui ka nõtke techno. Viimase kümnendi jooksul on ta mõlemat jõudsalt viljelenud, olles sealhulgas nii klaveri kui süntesaatori vahet liikunud ja käsitlenud ühest küljest Bachi, Buxtehudet, Stravinskit ja Gershwini, teisalt teinud klaveriversioone Detroiti tecno hiidude Jeff Millsi ja Derrick May loomingust. Tristano tegeleb pingsalt ka omaloominguga.

Estonian Folk Orchestra (EFO) on metsik ja ootamatu muusikaline unistus, mille Tuulikki Bartosik ja Rootsi saksofonimängija ja helilooja Jonas Knuttson 2011. aastal kokku kutsusid. EFO on dünaamiline segu erinevatest ja mõeldamatutest muusikainstrumentidest ning isiksustest. Kõiki muusikuid ühendab huvi traditsioonilise muusika vastu ning oma esitustes muudavad nad vanad meloodiad kaasaegseteks ning mitmekülgseteks muusikateosteks

Mick Pedaja on Eesti laulja-laulukirjutaja, kelle eesmärgiks on läbi oma muusika kuulajateni rahu ja soojust tuua. Teda inspireerib loodus, inimesed ja elu. Micku muusikat võib kõige paremini kirjeldada kui orgaanilist, hõljuvat ja kosmilist heli.

Sander Mölder on koostööde meister. Helilooja Marianna Liigiga on ta loonud ooperi «Korduma kippuvad küsimused», produtsent Peeter Ehala ja kunstnik Kaspar Tamsaluga on tema vedada plaadifirma, mõttelaad ja pidudesari «TIKS», akustik Linda Madaliku kuulsatele püstolipaukudele tegi ta elektroakustilise teose «R-E-D 1 (reverb-echo-delay)». Viimaste koostööde hulgas on «San Francisco» Andres Kõpperi ehk NOËPiga ja «Kui puus pöörleb» reketiga.