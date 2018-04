Kumu filmikevad tutvustab piinatud geeniusi ja kokakunsti saladusi

Kumu kevadise filmihooaja kava

20. sajandi kunstiikoon David Hockney avab eksklusiivselt oma arhiivi ja ateljee uksed, et anda vaatajale ülevaade kunstniku loomingulisest kujunemisest, tema mõttemaailmast ja raugematu töövõime põhjustest. Tulemuseks on sümpaatne ja sooja aktsendiga portreefilm.

Flaami kultuuri kahetsusväärselt vähe tuntud, aga erakordselt rikkalik õudusfilmitraditsioon on inspireerinud seda rohkete filmikatkenditega illustreeritud põnevat ülevaadet. Sissejuhatus Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalile, mille fookuses tänavu flaami õudusfilm on.

Sissevaade Jean-Michel Basquiat´ ja New Yorgi tormilisse ellu aastatel 1978-1981 – aega, kui aktuaalseks said hiphop, punk, tänavakunst, rassiküsimused. See kõik puudutas ja inspireeris kunstnikku, kes lahkus elust juba 27-aastaselt.

Kuigi ramen on pealtnäha lihtne nuudlisupiroog, peab selle õigesti valmistamiseks õppima aastaid. Need, kes selle kunsti omandavad, on Jaapanis väga kõrgelt hinnatud. Kuidas tehakse ramen´it ja miks armastavad miljonid jaapanlased seda rooga üle kõige maailmas, annab vastuse see emotsionaalne film.