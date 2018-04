Hendrik Alla on arvamusel, et «Lucky» on läbi ja lõhki budistlik film, mis siis, et tegevus toimub kuskil USA kõrbeosariigi väikelinnas ja mitte Himaalajas, kus mungakesed oranžide rüüdega ringi lasevad. Miks see nii on ja mida me sellest õppida võime, selgub arvustusest. Aga selle lugemine ei ole kohustuslik, hoopis kinno peab minema, kuni film veel jookseb.