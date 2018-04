Noored näitavad peeglist iseend ja eesti teatrit

Eks see ole vist paratamatus, et varem või hiljem hakkavad teatrimaailma valupunktid tegijate hinge niivõrd kriipima, et ainsaks pääseteeks näib lavastus. Kuid Kelmi lugu pole järjekordne anonüümne-universaalne «teater teatris», vaid isiklik ning eesti teatrimaailma teravalt-teraselt vaatlev, heas mõttes parodeeriv ja pilkav. Kelmi lavastust arvustab Heili Sibrits.