Tallinna Kammerorkester andis välja oma esimese vinüülplaadi

Tallinna Kammerorkester andis 25. sünnipäeva puhul välja oma esimese vinüülplaadi, et sel nädalal kulmineeruvate pidunädalate kõrval juubeli tähistamisest ka käegakatsutav mälestus jääks. Plaadil kõlavad Jaan Räätsa kontserdid kammerorkestrile nr 1 ja 2. Räätsa Kontsert kammerorkestrile nr 1 on oma sünnihetkest saati keelpilliorkestrite repertuaari pärl, tema samas žanris loodud teine oopus on mõnevõrra tundmatum.