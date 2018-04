Teater kui kodanikuühiskonna katsebaas

See sõltub väga palju projektist. Mõnikord leidub teater või festival, kes tahab Rimini Protokolliga koostööd teha. Siis nad hakkavad omavahel läbi rääkima, vahel kestab see kaks-kolm aastat isegi. Kui me koostöös kokku lepime, kulub oma aasta aega uurimisele. Nii et protsess algab sellega, et minnakse sinna kohta, kus soovitakse Rimini Protokolliga koostööd teha, ning lavastajad vaatavad toimumispaiga ja linna üle.