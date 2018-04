Ega neid inimesi ilmas palju olla saa, kelle pärast on ellu kutsutud plaadifirma. Kago ehk Lauri Sommer on üks neid väheseid. Villem Valme pani leibeli Õunaviks püsti just sellepärast, et anda välja sõber Lauri loomingut. See juhtus aastal 2003. Vahepeal on oma eluga edasi läinud nii Kago kui ka Õunaviks, aga ikkagi ei kujutaks ette üht ilma teiseta.