Eesti läheb peakülalisena Londoni raamatumessile

Messiga seoses on tuleval nädalal Londonis kohal üle saja kahekümne Eesti kirjandusega seotud inimese. Üldse kokku saab messinädala jooksul näha eestlasi esinemas enam kui neljakümnel korral. Kunagi varem ei ole Eesti kirjandus Londonis nii hästi ja kõrgel tasemel esindatud olnud. Peakülaliseks olemine on seotud Balti riikide iseseisvuse sajanda aastapäeva tähistamisega.

Eesti messistendi on välja pandud ligikaudu kolmsada raamatut, nende hulgas on eesti kirjanduse tõlked inglise keelde ja teistesse maailma keeltesse, eestikeelne ilukirjandus, lisaks ajaloo- ja aimekirjandus ning valik lastekirjandust. Messi raames toimub 22 seminari, kus osalevad Eesti kirjanduse ja kirjastamisega seotud inimesed. Mihkel Mutile ja Piret Rauale on messi raames pühendatud eraldi seminarid.

Londoni raamatumessiga samal ajal toimuvad Eestiga seotud näitused nii Londonis kui ka Oxfordis. Libahunditeemaline «Jookseb koos huntidega» on Eesti, Läti ja Leedu illustraatorite ühisnäitus, mida võib messil näha eraldi näitusealal. Oxfordi Story Museum'is on välja pandud Eesti Kirjastuste Liidu ja Eesti Lastekirjanduse Keskuse kureeritud suur rahvusvaheline näitus «It's Always Tea Time», mis on inspireeritud Alice’i seiklustest imedemaal. Näitusel on välja pandud kümnete Eesti illustraatorite tööd.