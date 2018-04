Silmast silma kaasaegse dokfotoga

Hannamari Shakya: «Maailm on üle ujutatud meelelahutusega. Kogu elu on reality show. Kuid mis ühiskondade äärealadel päriselt sünnib, on nähtamatu. Me vajame, et inimesed näeksid, mis toimub ühiskondades tegelikult. Me vajame inimesi, kes jutustaks lugusid, mis suunaksid meid mõtlema ja esitama küsimusi.»