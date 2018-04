Eesti kultuur kõlas ka New Yorgis

Sajad eestlased olid samal ajal aastapäevagalal Central Parki ääres asuvas hotellis Essex House. New Yorgi Eesti Majas jätkusid neljapäeval alanud järjekordsete eesti kultuuri päevade järelüritused. Pühapäeval kogunesid New Yorgi eestlaskond ja arvukalt mujalt Ühendriikidest siia kohale saabunud eestlased Manhattani kõrgkultuurikeskuse Lincoln Centeri Alice Tully saali, kus toimus väärikas EV 100 koorikontsert.

Kontserdi tähed olid siinkirjutaja silmis selle esimesed esinejad: 60 New Yorgi, Bostoni, Philadelphia, Washingtoni, Connecticuti ja New Jersey (välis)eesti last, kes nüüd juba kolmandat aastat laulavad kooris Laulurõõm. Lincolni keskuse esindusliku ja erakordse akustikaga saali tagaritta oli näha, et osa väikestest lauljatest on meist tumedama nahavärviga, aga nende rõõm esinemisest oli nähtav, ja mis peamine – eesti keel oivaliselt puhtalt lauldud!