Kas oli elu ka enne Tallinn Music Weeki?

Saabusid 2011–2013, leppimise aeg. Ewert & The Two Dragonsist Elephants From Neptune’ini. Y-põlvkond on siin ega kavatse kuhugi kaduda, rääkimata superstaarisaate ehk estraadiäri toormaterjaliks-tootmisvahendiks olemisega piirdumisest.

Kõik, mis veel mõne aasta eest tundus utoopia, on korraga kätte jõudnud. Järjest kasvav TMW on ennast õigustanud, välismaalaste leiud kinnitavad, et «nagu välismaal» pole argument läbilöögiks. Esimese Eesti bändina esineb Roskilde festivalil Talbot, kõige popikaugem kõigist. Noore muusikavideokunsti stabiilseks mahuks saab vähemalt sadakond uut tööd aastas. Õhtuleht ja Kanal 2 annavad alla ega nõua enam «normaalset muusikat ja Koit Toomet» ning «Eesti laulu» tagasimuutmist Eurovisiooni eelvooruks. Kontrrevolutsiooniline muusikanõunik Siiri Siimer vahetub Juko-Mart Kõlari vastu, võitlus jätkub EMAKe koosolekutel. Kultuurieksport on uus moesõna. Mina kirjutan sel ajal kõigest, kuid tähelepanu pälvib peamiselt EAÜ antisotsiaalsuse rappimine EPLis ning muusikavaldkonna kriitiline olukirjeldus Sirbis. Arengu märk, kuigi miinusega, on järjest igavamaks muutuv artistimaastik, maneristide hulk – Wilhelm, Frankie Animal, Ziggy Wild, Tenfold Rabbit, Slippery Slope jpt – hakkab tähelepanu nõudes jooksvas pildis varjutama algupäraseid tegijaid: kujuneb välja alternatiivpeavool, mille võtab omaks hiline enamus. Nagu kunagi Dagö, on peavoolu-indie kultuursusmeeter. Bändid, mis ladusid sellele kõigele vundamenti põrandaalusel ning harjutamise perioodil, on kas laiali või pole enam olulised. Uued inimesed ei mäleta vanu aegu. Buum on toonud kaasa katkestuse. Pärlikeseks selles pasameres osutub Elephants From Neptune.