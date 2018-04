Tiin Ruubel ja Kärt Ruubel esinevad Londonis

Triin ja Kärt Ruubel elavad vilgast muusikuelu. Mõlemad õppisid Rostocki Muusika- ja Teatrikõrgkoolis ning on esinenud mainekates saalides nagu Rootsi Kuninglik Ooper ja Berliini Konzerthaus. 2011. aastal asutasid nad uue muusika ansambli Neophon, millega on kaasnenud koostöö selliste tippheliloojatega nagu Wolfgang Rihm, Peter Ruzicka ja Jörg Widmann. Mitmete orkestrite ees soleerinud Triin Ruubel on alates 2015. aastast Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri kontsertmeister. Nii solisti kui kammermuusikuna tegutsev Kärt Ruubel on aga esinenud paljudel mainekatel festivalidel. Duona tegutsevad õed alates 2007. aastast.