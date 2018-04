Väikene meistriteos Asta Põldmäelt

«Murulauk» on Asta Põldmäe õieti esimene otseselt lastele kirjutatud raamat, kuigi ta debüütteoseski, lüüriliste novellide kogumikus «Me» (1977) kujutatakse argielu kahe koolilapsest õe pilgu läbi. Omaette noortejuttude kogu «Mitmekesi maateral» ilmus aasta hiljem, 1978. aastal, pälvides toonase riikliku (Juhan Smuuli nimelise) kirjanduspreemia. Olen «Me» raamatu vastukajas kirjutanud, et selles on kujundlikkust ja luulet rohkemgi kui mõnes värsiraamatus, et see on kadunud, kuid mitte unustatud lapsepõlve raamat ja selles osatakse näha argitegelikkuseski harmooniat, mõtestatust ja ilu.

Kõike seda võiksin korrata nüüd, aastakümneid hiljemgi, «Murulaugu» puhul. See, et Asta Põldmäe filosoofilis-lüüriline elukujutus (meenutagem siinkohal ka tema Koidula-romaani «Viini plika» (1999) või epistolaareleegiat «Kirjad pääsukestele» (2009) on kestnud siiani, näitab, et mõned kirjanikud ongi valmiskirjanikud esimesest reast, loost, luuletusest peale. Üks raamat iga elukümnendi kohta – seda saab lubada endale ainult see looja, kelle iga raamat on meistriteos. Asta Põldmäe on just niisugune looja.