Krestomaatia on eeskujulike tekstinäidete kogu, mis on lugejatele või kirjandusharidusest huvitujatele teejuhiks ühte või teise kirjanduskultuuri, ühe või teise autori loomingusse. Need tekstinäited võivad olla katkendid romaanidest või novellid; need võivad esindada mingeid kirjanduse ajajärke, žanre, olla neist läbilõige, aga mis peamine, krestomaatiatesse valitud-koondatud tekstide autorid kujutavad endast kirjanduskultuuri establishment’i. Nad esindavad T. S. Elioti mõttes küpsust (loetagu Elioti esseed «Mis on klassik?») ning nende teoste lugemisväärtus ulatub kaugemale nende ilmumisajast.