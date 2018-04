Juurikas: söör Richard ja soojapuhur

Selline see elukene kord juba on: ühe mehe õnnetus ja teise mehe õnn ei hüüa tulles. Kuid ka kuulsuse ja edu tipul olles ei tohi unustada neid, kellele Fortuuna on selja pööranud. Niisiis panin ümbrikusse 100 naela ja saatsin Balkani naiste petlike võlude ohvriks langenud õnnetule eestlasele. Olla helde ja lahke on iga rüütli kohustus.

Rüütliordu ordenit kannan rinnas ainult pidulikel puhkudel: hommikusöögi ajal, lõunaoote ajal, lõunasöögi ajal, kellaviietee ajal, õhtusöögi ajal ja une-eelse viski ajal. Muul ajal hoian ordenit kirjutuslaua sahtlis koos teiste kallite reliikviatega. Seal on Bob Marley kingitud piip, Elton Johni kingitud prillid, Charlie Wattsi kingitud trummimänguõpik algajatele, Paul McCartney kingitud kollane allveelaev, George Harrisoni kingitud haarekrishna ja patakas John Lennoni käega kirjutatud sedeleid, milles teatatakse, et olen bändist vallandatud. Selliseid kirju said Lennoni käest omal ajal kõik ansambli The Beatles liikmed. Oh, vana hea John! Kuidas ma sinust mõnikord puudust tunnen.

Rüütlikslöömise tseremoonia oli lihtne ja väärikas, nagu on seda kõik Briti monarhia rituaalid. Põlvitasin prints Williami ees madalal pingil ja prints, hoides mõõka lapiti käes, kopsas sellega vastu minu paremat, seejärel aga vasemat õlga. Seejuures sai mõnusat nalja visatud: prints ütles, et põhimõtteliselt võiks ta minu pea ühe hoobiga maha raiuda, ja mina ütlesin, et põhimõtteliselt võib maharaiutud pea asemele kolm uut pead kasvada.

Tseremooniat austasid kohalolekuga Tema Majesteet Elizabet­h II ja Edinburghi hertsog prints Philip. Kuninganna ütles, et Briti Impeeriumi Ordu rüütlina on minu kohus sõjaolukorras ilmuda teenistusse täies relvastuses ja raudrüüs koos hobuse ja kannupoisiga, kuninglik abikaasa leidis, et nüüd oleks äärmiselt sobiv moment piisakene külmarohtu võtta. Millisele ettepanekule kuninganna silmapilk veto pani. Kuid jahedavõitu olid lossi ruumid tõepoolest.

«Ma ei teagi, milles probleem on,» kehitas kuninganna õlgu. «Suvel renoveeriti Buckinghami palee keskküttesüsteem, see operatsioon läks maksma hunniku raha. Töö teostasid muidugi poolakad, oli mingi kahtlane Wroclavi firma. Tagajärg on nüüd niisugune, et alumisel korrusel radiaatorid ei lähegi enam soojaks.»

«Seda rohkem tuleks seespidiselt viskiga kütta,» muheles prints Philip.

«Poola torumehed on ju teada. Eks nad maksavad Brexiti eest kätte. Kummaline, et neil Inglismaal ikka veel vabalt laamendada lastakse,» imestasin mina. «Aga muide! Mul on kodus üks ülearune soojapuhur – täiesti uus, praktiliselt kasutamata, kvaliteetne Taiwani toode. Võitsin sügisel Camdeni laadal õnneloosiga. Kui soovite, võin selle teile tuua.»