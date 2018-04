Galerii ja video: ligi 12 miljonit eurot maksev tipptasemel saalikompleks sai nurgakivi

EMTA rektor prof Ivari Ilja avaldas heameelt, et pärast 20-aastast kannatlikku ootamist saab akadeemia lõpuks oma saalikompleksi, mis jäi peahoone rajamise ajal ehitamata. «Akadeemia 100. juubeliks valmiv tipptasemel hoone on asendamatu tulevaste tippmuusikute ja –näitlejate ettevalmistamisel, et nad saaks juba oma alma materis võimalikult vahetu suure lava kogemuse koos akustiliste eripärade ja rambipalavikuga,» sõnas Ilja.

«Ligi poole tuhande kohaga kontserdisaali Tallinnas praegu ei ole, nii et uus maja täidab ka selle tühimiku,» sõnas EMTA rektor prof Ivari Ilja.

Ilja sõnas, et rajatav saalikompleks rõõmustab kindlasti ka laiemat muusika- ja teatripublikut, sest saale hakkavad kasutama EMTA sümfooniaorkester, hinnatud tippmuusikud kodu- ja välismaalt, näitlejad ja lavastajad, akadeemia õppejõud ning rahvusvahelisi meistriklasse andvad erialakorüfeed laiast maailmast.

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on põhjust rõõmu tunda nii kooliperel kui kõigil muusikasõpradel ja avalikkusel, sest uude hoonesse rajatakse parima akustika ja kaasaegseima tehnoloogiaga kontserdisaal. «Soovin, et siia majja leiaks tee ka hea loovuse haldjas, kes inspireerib tudengeid õppetöös ja esinejaid kontsertidel,» ütles Reps.

Kultuuriminister Indrek Saar sõnas, et uus hoone ning senisest märksa laiemad tipptasemel võimalused õppetööks pööravad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias uue lehekülje. «Eesti muusikakultuurile on väga tähtis, et laieneb rahvusvaheliste projektide ja teadustöö haare, akadeemia jõuab veelgi tugevama märgina maailma haridusasutuste kaardile, olles atraktiivne nii muusikaüliõpilastele kui ka õppejõududele üle maailma,» lisas Saar.

Animatsioon valmivast saalikompleksist:

EMTA haldusdirektori Ott Maateni sõnul ühendatakse saalikompleksi kõik korrused kõrvalasuva akadeemia peahoonega. Maatsen selgitas, et kahe rõduga kontserdisaal kui kõige olulisem ja suurem ruum paikneb uue hoone keskel ning sinna pääseb peahoonest ja lisaks eraldi Sakala tänavalt, et saali saaks paindlikult kasutada nii õppetööks kui eraldi üritusteks. Saalikompleks tuleb stiililiselt sarnane EMTA peahoonega ning sisekujundus järgib hoone üldist karget esteetikat, kus domineerivad naturaalsed materjalid ja põhivärvitoonid.

«Kuna valmimas on Eesti kõige uuem kontserdipaik, on selle akustika kavandamisel arvesse kõigi varasemate kontserdisaalide kogemusi,» sõnas haldusdirektor Maatsen.

Nurgakivisse müüriti EMTA sümboolikaga metallsilinder, kus on hoiul tänase kuupäevaga päevalehed, uue maja projekt, hõbedat sisaldav mark, Eesti Vabariigi 100. juubeli meenemündid ja helihark.

EMTA saalikompleksi projekteeris AS Resand. Hoone arhitektid on Toivo Tammik ja Mart Rõuk arhitektuuribüroost Ansambel, saalide sisearhitektuuri autor Aivar Oja FraDisain OÜst. Akustikaprojekti tegi Linda Madalik koostöös Taani akustikabürooga Gade&Mortensen Akustik. Hoone ehitab Nordlin Ehitus AS ning omanikujärelvalvet teeb Tallinna Linnaehituse AS. Saalikompleksi ehitust rahastavad Eesti Kultuurkapital, Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja EMTA.