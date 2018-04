TMW melus tuuseldades

Omal moel on see märk festivali üha laienevast haardest. Konverentside-kontsertide kõrval on ju alakategooriatena juba mitme aasta vältel kanda kinnitanud filmiprogramm, Disainiturg, TMW maitsed. Kes teab, ehk leidub ühel hetkel neidki, kes festivali ennekõike just toiduelamuste pärast külastama hakkavad. Iseenesest põnev tendents – hommikul kuulad, kohvitass käes, konverentse, lõunal võtad paar gurmaanilist suutäit, enne kontserte vaatad filmi või külastad näitust ja öösel astud baari, et tantsumerre sukelduda. Iseasi, kuidas säärase tempo juures järgmisel hommikul säraval ilmel programmiga otsast alustada.