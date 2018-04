Lavastaja Armel Roussel: seksuaalsus, tabud ja keelud on teemadena jätkuvalt õhus

Kuid juba aasta pärast plaanib ta teha «Kevadine ärkamine 2.0» eesti näitlejatega. Kuigi skandaalse näidendi esmalavastus toimus enam kui 100 aastat tagasi ja keelati tollal Saksamaal ära, leiab Armel Roussel, et see on oma vanusest hoolimata tänaseni aktuaalne.

Armel Roussel, millest räägib teie lavastus «Kevadine ärkamine»?

«Kevadine ärkamine» on aus ja ilustamata lugu nooruse painetest, armastuse ja iha tärkamisest, surmaihalusest, kartusest ebaõnnestuda, raskustest identiteediotsingul, keerulistest suhetest perekonnaga ja suhestumisest ühiskonnaga. Lavastus põhineb 19. sajandi vastuolulise näitekirjaniku Frank Wedekindi omas ajas skandaali põhjustanud ja senini aktuaalsel samanimelisel näidendil. Žanriliselt kirjeldaks ma seda kui romantilist punk-draamat.

«Kevadise ärkamise» kirjutas Wedekind juba 1890ndal aastal, kuid tal tuli oodata veel 16 aastat enne kui tsensoritelt saadi luba näidend lavale tuua. Tegemist on ühe esimese noorte seksuaalsust käsitelva draamtekstiga, mis pälvis oma ajastu psühhoanalüütikute huvi ja pikemaid käsitlusi. «Kevadine ärkamine» üritab tabada midagi olemuslikku ja tõelist, samas on see väga poeetiline teos, mis mõjub ka tänapäevas värske ja aktuaalsena. Seksuaalsus, tabude ja keeldude tähendus on aja jooksul muidugi muutunud, kuid teemadena on nad jätkuvalt õhus.

Miks olete ikka ja jälle tagasi pöördunud just selle näidendi poole ja mis teid kevadise ärkamise puhul inspireerib?

Tõepoolest, see on juba neljas kord minu lavastajakarjääri jooksul kui ma selle teksti lavale toon. Esimest kord juhtus see 90ndatel kui olin veel Belgia Riikliku Draamakooli INSAS üliõpilane. Pärast Bernard-Marie Koltès`i näidendi «Roberto Zucco» ja Tšehhovi loomingul põhineva «Ivanov Remixi» lavaversioonide edu, mis mõlemad valmisid kollektiivse grupitööna, otsustasin sama meetodit kasutada ka «Kevadise ärkamise» puhul. Miks siis jälle see sama näidend?

Vastus peitub selles, et see tekst võimaldab mul mõtiskleda muutuste üle ühiskonnas, mida alati algatab uus generatsioon. Informatsiooni ülekülluse ja internetikultuse ajastul on peale kasvamas põlvkond, kes on ühest küljest varasematest totaalselt erinev, kuid kelle vajadus toimida nii sotsiaalse kui seksuaalse olendina on samas jäänud samaks. See on põlvkond, kelle seksuaalkasvatuses mängib suurt osa internetis kergesti kättesaadav pornograafiline materjal. Pratamatult mõjutab see noortevahelisi suhteid ja laiemalt kogu ühiskonna toimimist.

Usun, et teater on jätkuvalt üks parimaid viise, kuidas valgustada seda, mis on kaasajas olulist ja olemuslikku, peegeldada «olemise ilu, valu ja hullust».

Olete lavastanud paljudes maades, mida Te ootate koostööst eesti teatritegijatega ?