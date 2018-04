ERMis avatakse vaibakunstnik Anu Raua näitus

«Olen väga rõõmus, et minu suur vaibanäitus toimub ERMis. Olen siin käinud rohkem kui poolesaja aasta jooksul küll lapsena ema käekõrval, üliõpilasena ja lugematuid kordi õppejõu ja juhendajana koos üliõpilastega,» ütles Anu Raud.

Näitusel on eksponeeritud ligi 50 Raua vaipa perioodist 1968-2018. Lisaks legendaarsetele töödele «Kogujad», «Rehi» ja «Koda» on eksponeeritud mitu täiesti uut vaipa, sealhulgas näituse nimivaip «Isamaastikud».

«Kui vaadata, millised kujundid ja värvid mu vaipadele satuvad, siis tundub, et need on pärit muuseumist, metsast, põllult ja päris oma kodunt, kambrist. Koon oma vaipadesse seda, mis mulle tundub ilus ja armas olevat,» iseloomustas Raud oma aastakümnetepikkust vaibaloomingut.