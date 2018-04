Vaata, mis alghinnaga müüakse Eesti kunsti oksjonil

«Kartulipanijad» kuulub teoste hulka, mis omavad nii kultuuriloolist kui ka museoloogilist väärtust ning mille taasilmumine on asjatundjate ja kollektsionääride jaoks erakordne sündmus. Andrus Johani maali «Kartulipanijad» haamrihind oksjonil on 21 000 eurot.

Koos kõnealuse teosega on Haus Galerii kevadoksjonil väljas 51 tööd, mille valik on galeriile endalegi üllatuslikult suurejooneline, pakkudes ilusa ülevaate eesti kunstiajaloost läbi erinevate kümnendite.

Esindatud on kohaliku kunstiloo olulisemad nimed ja nende erilisemad teosed. Märkimist väärivad veel Johannes Võerahansu autoportree haamrihinnaga 5200 eurot ja tema 1930ndate aastate maastik kündjatega ehk maal «Läänemaa motiiv», mille haamrihind on 16 800 eurot.

Oksjonil on müügil Elmar Kitse kolm erinevatest loomeperioodidest pärinevat teost, eriti varajane 1942. aastal valminud figuraalkompositioon (hind 2900 eurot). Kitse «Pealelõuna» haamrihinnaks on 5800 eurot ning maali «Valgemetsa vaade» 3400 eurot.

Oksjonil on üllatusi on Ants Laikmaalt, näiteks on müügil tema maal «Maastik» haamrihinnaga 5700 eurot. Eduard Wiiralti töid on oksjonil kolm: 2700 eurose haamrihinnaga «Maastik Pariisi lähedal» (I proovitrükk), «Emalõvi» (1900.-) ja «Suitsetaja» (1600.-). Lisaks on oksjonil töid Lepo Mikkolt, Eerik Haamerilt, Andrei Jegorovilt, Adamson-Ericult, Aleksander Gorilt ja mitmelt teiselt oluliselt loojalt.