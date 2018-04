Raadioteater tähistab 90. sünnipäeva

Raadioteatri rajaja oli meie esimene raadioreporter ja esimene kuuldemängurežissöör, populaarne halloo-mees Felix Moor, kel 12. aprillil on 115. sünniaastapäev.

Raadioteatri sünnipäevanädal kulmineerub 12. aprillil Andrus Kivirähki kuuldemängu «Felix Moori saunapäev» avaliku salvestuse ja otseülekandega kell 17.05 Vikerraadios. Kuuldemängu on lavastb Andres Noormets, helirežissöör on Külli Tüli. Osades on Tambet Tuisk, Jan Uuspõld, Tõnu Oja, Tõnis Niinemets, Eva Koldits.