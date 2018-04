Laupäevases Postimehe AKs kirjutas Margus Haav, et elamaks pikalt ja õnnelikult peab inimene käima muusikafestivalidel. Tegu on vist ainsa ajalehest loetud eneseabiõpetusega, millesse ma suudan ja soovin uskuda. Sestap sõitsin sama päeva õhtul Poolas Katowices toimunud üritusele Metalmania, et oma tühist elukest pikendada, et oma personaalsele rõõmule lähedalt ja sügavalt silma vaadata.